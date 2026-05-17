Шефът на БНТ за домакинството на „Евровизия“: София може, България може и БНТ може

Стопкадър бТВ

Силният човек в обществената телевизия изрази убеденост, че София ще е домакин на следващата Евровизия.

Генералният директор на Българска национална телевизия Милена Милотинова заяви пред bTV, че България е готова да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ след историческата победа на DARA с песента Bangaranga.

„София може, България може и БНТ може“, подчерта Милотинова, като благодари на всички българи у нас и в чужбина, подкрепили страната с гласовете си.

По думите ѝ успехът е резултат от работата на голям международен екип с участници от Гърция, Швеция и Румъния – специалисти с опит в организацията на „Евровизия“. Тя подчерта, че още от следващия ден започва сериозната подготовка за евентуалното домакинство в София.

„Снощи показахме, че не сме малки. Ние сме толкова големи, колкото са големи мечтите ни и националното ни самочувствие“, подчерта Милотинова.

Тя припомни, че България се завръща на конкурса след тригодишно отсъствие, а финалът тази година е първи за страната от пет години насам. Според нея успехът е плод както на усилията на БНТ, така и на работата на самата DARA и нейния продуцентски екип.

Милотинова отбеляза още, че предстои да бъдат уточнени детайлите около бъдещото участие на България в конкурса и лицензионните условия, но акцентът сега остава върху победата.

„За първи път печелим „Евровизия“ и за първи път ще бъдем домакини на конкурса. Това е нещо голямо за България“, каза още тя.

По отношение на състоянието на DARA след триумфа, Милотинова разкри, че екипът е останал до ранните часове на деня за снимки, фотосесии и организационни срещи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!