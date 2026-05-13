Шефът на БСК: Държавната намеса няма да свали мигновено цените

Стопкадър БНТ

Държавната намеса и новите законови дефиниции няма да доведат до мигновено поевтиняване на стоките у нас. Това стана ясно от думите на председателя на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев в ефира на БНТ, след като парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Бизнесът ще бъде задължен да доказва, че не прилага нелоялни търговски практики, а в законодателството се въвеждат термини като "справедлива цена" и "прекомерно висока цена".

Председателят на БСК отбеляза, че институциите най-накрая обръщат внимание на обществените очаквания, но целта на новите регулации остава неясна.

"От една страна се твърди, че целта е по-справедливо разпределение на добавената стойност и повече прозрачност в ценообразуването. От друга страна законът се представя като мярка срещу ръста на цените. Ако просто се преразпределя добавената стойност по веригата, крайната цена не се променя", заяви той.

Митрев разкритикува остро въвеждането на понятието "прекомерно висока цена" в правния мир.

"Крайно неуместно е да се доказват отрицателни факти. Как се доказва нещо, което го няма?", попита риторично експертът.

Един от основните проблеми в дебата е липсата на ясно разграничение между направените разходи и крайния финансов резултат на търговците.

"Наценката не е печалба. В нея влизат транспорт, складиране, възнаграждения на персонала и други разходи", обясни Митрев. Той допълни, че определението за "справедлива цена" е твърде субективно и може да се тълкува различно от всеки отделен потребител.

Според него ценообразуването се влияе от редица външни фактори, сред които състоянието на международните пазари, стойността на електроенергията, транспортните разходи и самият размер на пазара в страната.

Опитите за изкуствено ограничаване на цените вече са доказали своята неефективност в други европейски държави, предупреди председателят на БСК.

"Вижте Унгария – висока инфлация и огромен дефицит. В Румъния също се стигна до увеличаване на данъци и орязване на разходи", посочи Митрев като пример за провалени политики.

Той призова Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да прави задълбочени секторни анализи, вместо институциите да търсят бързи и популистки решения.

"КЗК не е спешна помощ. КЗК не действа бързо по презумпция. Тя трябва да изследва целия проблем и да намери предложения. Честният отговор е, че това няма как да се случи. Цените зависят от страшно много фактори", категоричен бе председателят на БСК.

В края на разговора Митрев настоя за цялостен анализ на ефекта от Закона за въвеждане на еврото, след като страната ни вече официално прие единната европейска валута, пише dunavmost.com.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

