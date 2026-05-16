Шефът на Българската асоциация на таксиметровите компании: Кризата се усеща и в нашия бранш

кадър: Bulgaria ON AIR

Таксиметровият бранш не отчита спад в търсенето на услугата.

Това заяви пред Money.bg основателят на Volt Premium Taxi Огнян Попов, който е и председател на Българската асоциация на таксиметровите компании.

"От друга страна, няма и някакъв невероятен ръст, той няма откъде да дойде. За да дойде такъв ръст, трябва да има или някакво голямо събитие, или поредица от събития, които да доведат много хора в столицата или в другите големи градове. Ние не наблюдаваме някакъв сериозен спад чисто икономически, имайки предвид влизането в еврозоната от януари", разкри специалистът.

Той бе категоричен - геополитическата криза се е усетила и при таксиметровия бранш.

"Първото е по-малко хора, които пътуват към летището, за да могат оттам със самолети да стигнат донякъде. Това категорично се усети като по-малко адреси към летището. И второ - адреси от летище, по-малко туристи и по-малко пътуващи, които кацат в София. Аз нямам точните числа, но определено по линия на военния конфликт се усети такъв спад, който вече започва да се балансира", подчерта Попов за Bulgaria ON AIR.

По отношение на растящите цени на горивата той обясни, че в масовия случай то се отразява върху оборотите на шофьорите, но ефектът не е в твърде големи пропорции, за да не могат да се справят.

"Разбира се, от тук започва една по-голяма тема - за индексирането на тарифите. Ние искаме да повдигнем диалог с държавната и местната администрация за това как да има национален модел за индексиране на тарифите, по линия на икономически индикатори като инфлация и т. н.", категоричен беше експертът.

