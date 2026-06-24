Шефът на ДАНС - Варна: За да се отмени заповед за екстрадиция, трябва това лице да донесе повече полза на държавата, отколкото вреда

кадър: БНТ

За да се отмени заповед за екстрадиция, трябва това лице да донесе повече полза на държавата, отколкото вреда, заяви в ефира на БНТ Кирил Димов, директорът на Териториална дирекция на ДАНС - Варна по отношение на Олег Невзеров.

Кирил Димов, директор на Териториална дирекция на ДАНС - Варна: "Считали сме, че е заплаха, и Денев е считал, че е заплаха. След 10 дни си е променил мнението, без да знам мотивите. Денев ме уведоми, че си е отменил заповедта. За да се отмени такава заповед, трябва да има сериозни мотиви – това лице би донесло повече полза на държавата, отколкото вреда. За 10 дни мисля, че е много трудно да бъдат променени мотивите и условията, за да се отмени тази заповед."

“Пране на пари” е основният мотив за издаване на заповедта за екстрадицията на Олег Невзоров. В хода на работата по дейността на украинския бизнесмен документите са били събирани близо три години.

Кирил Димов, директор на Териториална дирекция на ДАНС - Варна: “Пране на пари” - по тази линия има забрана за влизане на територията на ЕС. Срещу цялата организация имаше и други съмнения. След като събрахме достатъчно информация, за да може да издържи не едно съдебно заседание, се взе решение лицето да бъде експулсирано от страната заедно с още едно лице – с почти едни и същи мотиви, в един и същи ден. Българският съд счете, че мотивите на ДАНС са достатъчни и коректни и не беше отменено експулсирането му, докато делото на Неврозоров изобщо беше отменено."

Те не извършват само незаконни сделки, те имат и много построени законни имоти, заяви директорът на Териториална дирекция на ДАНС във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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