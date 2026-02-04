Шефът на ДАНС: Имало е сигнал за случващото се в хижата, родителите не са искали да съдействат

Булфото

Председателят на ДАНС Деньо Денев потвърди, че в агенцията има сигнал за случващото се в хижата до Петрохан:

"Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателство над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, дейност, така в истинския смисъл на думата секта не, но да кажем отклонения от общоприетите религиозни възгледи".

Според изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери и са били изпращани от своите родители.

Той заяви, че нежеланието на родителите да съдействат е попречило на разследването на сигнала.

