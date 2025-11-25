Шефът на Европейската комисия: Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна

Снимка Булфото

Лидерите на европейските страни от така наречената Коалиция на желаещите настояха във видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио за продължаване на санкционния натиск върху Москва, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир", написа тя в социалната мрежа "Екс", видя Бтв.

По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а основна тема в преговорите е финансирането на Украйна, което включва и използването на замразените руски суверенни активи.

Договореното в Женева между представители на Съединените щати, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи, за да развие процеса за постигане на справедлив и дълготраен мир в Украйна. Параметрите, постигнати в Швейцария, са ключови за изграждането на бъдеща архитектура на сигурност. Това бе подчертано по време на днешната видеоконференция на „Коалицията на желаещите“, водена от президента на Франция Еманюел Макрон и премиера на Обединеното кралство Кийр Стармър, в която се включиха премиерът Росен Желязков и представители на 36 държави.

„Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана. Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата.

Очаква се президентът на Украйна Володимир Зеленски скоро да осъществи посещение при американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!