Шефът на ФБР поема разследването с на убийството на Чарли Кърк

Снимка FBI

Директорът на ФБР Каш Пател е на път за Юта, за да помогне в разследването на убийството на Чарли Кърк. Това сподели източник, запознат с въпроса пред CNN.



"Фокус" припомня, че Кърк бе убит по време на дебат вчера.



ФБР предложи и награда от 100 000 долара за информация, водеща до идентифицирането и арестуването на лицето или хората, отговорни за стрелбата по Кърк.

