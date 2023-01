Шефът на ФИФА втрещи с поведението си на погребението на Пеле

Кадър Ютуб

Президентът на ФИФА Джани Инфантино присъства на погребението на футболната икона Пеле в Бразилия.

С поведението си обаче Инфантино провокира серия от остри коментари, осъждащи неговите действия. Както е известно, Краля на футбола Пеле напусна този свят на 82-годишна възраст. Неговата гибел настъпи на 29 декември, а в последните няколко дни цяла Бразилия се сбогуваше с легендата, докато днес е погребението, предаде Актуално.

Докато футболният свят потъваше в сълзи, Инфантино бе с усмивка на лице и дори позираше за снимки. Той бе уловен в кадър да си прави "селфи", докато на няколко метра от него стоеше отвореният ковчег на Пеле. На погребението на Пеле не отиде Неймар, за което отнесе жестоки критики в Бразилия.

Gianni Infantino, took a SELFIE, when standing next to Pele’s open casket?!? https://t.co/13wv8ETS8q