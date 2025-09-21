Шефът на Фратрия изпадна в луд възторг след успеха
Снимка Фейсбук, Виктор Бакуревич
Собственикът на Фратрия изпадна в еуфория след епичната победа над Миньор в Перник.
Неговите момчета надделяха с 3:2, след като на почивката губеха с 0:2, и запазиха лидерската си позиция във втория ешелон и след деветия кръг.
Изключително щастлив от играта и резултата, Бакуревич влезе в съблекалнята на отбора след двубоя и празнува заедно с футболистите.
Той пусна снимка от купона и написа в личния си профил във фейсбук:
Това е нашият екип! Гордея се с тях и ги обичам!
