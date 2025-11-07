Шефът на "Гранична полиция": С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото

кадър: Флагман

Шестима души са загинали при гонката между автомобил с мигранти и екип на "Гранична полиция" в района на Бургас, потвърди в ефира на bTV главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

Колата, която падна в езерото Вая, е с румънска регистрация и е шофирана от румънски водач. В нея е имало 10 души заедно с шофьора.

Цялата ситуация се е разиграла за около 34 минути, каза Антон Златанов.

„Около 21:20 ч. патрул забелязва изключително агресивното и бързо управление на автомобила и се опитал да го спре. Той не се подчинил“, каза той.

Полицията е използвала шипове, за да се опита да спре автомобила. Шофьорът се опитал да ги избегне и така паднал с автомобила в езерото.

При удара шестимата мигранти загиват, а на другите трима души и на шофьора е оказана медицинска помощ.

