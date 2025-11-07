реклама

Шефът на "Гранична полиция": С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото

07.11.2025 / 08:46 2

кадър: Флагман

Шестима души са загинали при гонката между автомобил с мигранти и екип на "Гранична полиция" в района на Бургас, потвърди в ефира на bTV главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

Колата, която падна в езерото Вая, е с румънска регистрация и е шофирана от румънски водач. В нея е имало 10 души заедно с шофьора.

Цялата ситуация се е разиграла за около 34 минути, каза Антон Златанов.

„Около 21:20 ч. патрул забелязва изключително агресивното и бързо управление на автомобила и се опитал да го спре. Той не се подчинил“, каза той.

Полицията е използвала шипове, за да се опита да спре автомобила. Шофьорът се опитал да ги избегне и така паднал с автомобила в езерото.

При удара шестимата мигранти загиват, а на другите трима души и на шофьора е оказана медицинска помощ.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 9 секунди)
Рейтинг: 528609 | Одобрение: 98459
9 сигана мигранта и още един рОмански....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
уйчо (преди 4 минути)
Рейтинг: 119111 | Одобрение: 6161
В населено място влиза, как ще го оставят да кара като изоглавен, че да застрашава живота и на други хора! Карал е плътно зад случайна кола, чак е я побутвал, точно за да не му хвърлят шипове!
0
0
kjk (преди 16 минути)
Рейтинг: 151452 | Одобрение: 16817
Тия шипове не се ли съобразявате къде ги слагате, така сте станали съучастници в убийството!!!БолестНамусенШокиран

