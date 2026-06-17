Шефът на КЕВР обясни на какво се дължи очакваното поскъпване на тока

Стопкадър Нова Тв

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обясни на какво се дължи очакваното поскъпване от 1 юли на тока с около 3% за цялата страна. По думите му основната причина е по-високата цена на борсата.

„Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме. То се дължи на индексирането на оперативните разходи на дружествата. Смятам, че поскъпването, което предлагаме, е доста под инфлацията и е напълно съизмеримо с годишното поскъпване, което регулаторът определя всяка година. Като оперативни разходи на енергодружествата поскъпват трудът и материалите. Причината за конкретното поскъпване обаче е по-високата цена на борсата”, обясни Младеновски, цитиран от Нова Тв.

По думите му увеличаването на цената на електрическата енергия не се дължи на поскъпването на мрежовите тарифи. Те се запазват като миналогодишните. Увеличението, твърди ресорният министър, се дължи на по-малките компенсации от Фонда и на по-високата цена, достигната на борсата.

Шефът на КЕВР увери, че регулаторът няма да утвърди исканото 30-процентно увеличение на топлоенергията. „Те всяка година искат такова огромно увеличение, но ние винаги ги режем до нивото на инфлацията. Смятам, че сегашното увеличение от 5% напълно отразява реалната ситуация”, подчерта Младеновски.

Редактор "Екип на Петел",

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