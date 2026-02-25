Шефът на КНСБ: Хващам се на бас за бюджета и питам защо имаме най-скъпия ориз в ЕС

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Удължителният бюджет е като усмирителна риза за разходите на държавата. Това означава, че стотици хора като например служителите в Български пощи или в „Градски транспорт“ няма да получат увеличение на заплатите и ще продължават да работят срещу минимална заплата, а за целта са нужни едни около 27 млн. евро. Хващам се на бас, че като се приеме бюджета в средата на годината, той няма да е по-различен от този, който беше предложен от правителството в оставка, защото той макар да не беше най-доброто, беше възможно най-доброто.

Това коментира пред бТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Крайно време е държавата да започне да действа чрез регулаторите си, защото не еврото, а възможността за спекула вдигна цените. Официално например пакетирания ориз от борсата до рафта стига с разлика в цената от около 60%. Каква е причината? – минималната заплата ли, тока ли, какво? Там има само един транспорт в крайна сметка, а имаме един от най-скъпите оризи в ЕС. С белия боб е същата работа – над 60% е надценката при него. Всичко това може НАП д а го види, когато проверява. Иначе най-много поскъпнаха зеленчуците извън сезона, коментира той.

