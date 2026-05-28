Шефът на КНСБ: Минималната заплата трябва да стане 700 евро от 2027 година

Снимка КНСБ

Извънредна новина за минаималната заплата.

Днес, 28 май 2026 година, от пресцентъра на КНСБ обявиха данните от последното си регулярно наблюдение на пазара, според които стойността на малката потребителска кошница е достигнала 61,51 евро през май. Изследването, проведено в над 600 търговски обекта в 81 общини в страната, отчита ценови ръст от 0,8% спрямо април. От синдиката подчертават, че макар темпът на инфлация да се забавя, разходите за храна продължават да се увеличават, което притиска най-силно нискодоходните домакинства у нас.

Данните на Института за socialни и синдикални изследвания и обучение разкриват шокиращи аномалии в търговската мрежа на дребно, където надценките на продуктите варират между 18,6% и 79,5%. Ръководството на КНСБ изрази остра позиция спрямо пазарната среда в страната и налаганата спекула от страна на търговците.

"Пазарът устойчиво не работи, щом генерира подобни надценки", коментира Пламен Димитров. Той даде пример с цената на килограм свински бут, която в Габрово е 7,69 евро, докато в Ловеч същият продукт се продава за 5,65 евро. Неразбираеми според синдикатите остават и регионалните разминавания при пилешкото месо, което държи най-високи нива в Пловдив, а е най-евтино в Пазарджик.

Според изнесения отчет от заместник-директора на института Виолета Иванова, през май най-осезаемо са поскъпнали лимоните (+4%) и ябълките (+1,4%). Повишение се отчита още при хляб "Добруджа" (+2,8%), олиото (+1%) и брашното (+0,9%). Символично поевтиняване се наблюдава Jedinstveno при сезонните зеленчуци като домати (-1,2%) и краставици (-0,6%). Общото поскъпване на малката кошница спрямо юни 2025 година е в размер на 8,3%.

Заради натрупания натиск върху потребителите, от КНСБ настояват за спешно въвеждане на широк пакет от защитни държавни мерки:

Изплащане на директна месечна субсидия за храна на домакинствата под линията на бедност, равна на стойността на една малка потребителска кошница.

Въвеждане на задължителен таван от 20% на търговските надценки за стоките от малката кошница по примера на Хърватия, Румъния и Унгария.

Гарантиране на сегашната базова цена на тока за бита от 71,6 евро/MWh и след юли 2026 година.

Безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, както и целеви субсидии за транспортните предприятия за запазване на цените на картите.

Месечна компенсация от 0,20 евро за литър гориво (до 70 литра) за нискодоходни семейства в райони без обществен транспорт.

Покриване на 20% от стойността на торовете за земеделските производители под формата на ежемесечна помощ.

По отношение на предстоящото обсъждане на Бюджет 2026 Пламен Димитров бе категоричен, че евентуални съкращения в администрацията не трябва да надхвърлят 5%, като те задължително трябва да бъдат обвързани с поне 5% увеличение на заплатите на оставащите служители.

Във връзка с искането на социалния министър Наталия Ефремова за промяна на механизма за определяне на минималното възнаграждение, от синдиката уточниха, че към момента няма официално предложение. Преговорите с бизнеса продължават вече година без постигнато консенсусно решение.

Пламен Димитров напомни, че в момента е в сила законовата формула, разписана в Кодекса на труда. На база на текущите икономически показатели изчисленията сочат, че минималната работна заплата в България трябва да стане 700 евро от 1 януари 2027 година, пише dunavmost.com.

