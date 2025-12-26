Шефът на КНСБ: Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим

Кадър България Он Еър

Много тежки дни очакват българите, прогнозира Пламен Димитров.

Синдикатите готвят мащабна вълна от социално недоволство в началото на следващата година. Това стана ясно от думите на президента на КНСБ Пламен Димитров, който предупреди за ескалация на напрежението заради блокирания държавен бюджет. Според него социалното напрежение ще избухне съвсем скоро и синдикатите ще оглавят процесите.

"Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим", категоричен бе Пламен Димитров в ефира на БНР.

Лидерът на КНСБ отправи остри критики към народните представители за липсата на адекватни решения във финансовата сфера. Той подчерта, че политическата криза и оставката на кабинета не бива да служат за оправдание, когато става въпрос за доходите на хората.

"Парламентът показа своята безотговорност. Опозицията е яхнала вълната на протеста, а доскорошното управляващо мнозинство нямаше кураж да обясни, че този бюджет не е само за заплатите на полицаите и на шефа на КПКОНПИ", коментира Димитров.

Проблемът засяга огромна част от заетите в бюджетната сфера, които очакват компенсации заради високата инфлация през годината. По данни на синдикатите, става въпрос за близо половин милион работещи българи.

"Там са заплатите на 470 хиляди души, които с право чакат своите компенсации поне за инфлацията", обясни президентът на КНСБ.

Под угроза са възнагражденията не само в държавната администрация, но и на учители, учени от БАН, медицински специалисти, социални работници, както и заетите в сферата на културата и медиите. Димитров акцентира върху огромните разлики в заплащането за еднакви длъжности в различните ведомства.

Прогнозите на синдикатите са за тежки зимни месеци, усложнени от липсата на редовно правителство. Очакванията са протестните действия да започнат ефективно в края на месец януари.

"Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати. Протестът ще бъде социален, а не толкова морален", уточни синдикалният лидер.

КНСБ настоява за осигуряване на допълнителни средства в размер на 62 милиона евро за най-тежко засегнатите и недофинансирани структури в секторите "Държавно управление" и "Транспорт". Ситуацията се усложнява от факта, че с приемането на удължителен закон за бюджета, издръжката на институциите остава "замръзнала" на нивата от януари 2025 година.

"Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората ди си ги искат", заключи Пламен Димитров, пише dunavmost.com.

