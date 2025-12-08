Шефът на КНСБ избухна: Честито, ако някой иска да живее с такива пенсии

Редактор: Недко Петров

Пламен Димитров каза нещо много важно за пенсиите и заплатите, докато правеше професионален коментар за прекроения бюджет. Думите на шефа на КНСБ със сигурност ще имат широк отзвук и ще доведат до вълна от коментари и разнопосочни мнения в обществото.

Смятам, че ако някъде е имало касички, в пенсиите и заплатите няма такива касички и не може да има. Пенсиите и заплатите растат с 1 милиарда. Пенсиите са някъде от порядъка - от 2024-2023 година 1.3 милиарда, от 2025-2024 – 1 милиард и 200 милиона, а от 2026-2025 - 1 милиард и 100 милиона разходи за пенсии, изригна Димитров.

Тук не виждам нищо скандално. Да не говоря, че голямото плюскане и изразходване в държавата, всякакви такива неща, често казано не ги виждам. Всичко това, при положение че с тези разходи ще получат 541, повтарям 541 средна пенсия за 2026 година. Честито, ако някой иска да живее с такива пенсии, допълни в „Още от деня“ Пламен Димитров.

