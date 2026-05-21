Шефът на КТ "Подкрепа": Много близо сме до протести

Кадър Нова Тв

Протестите отново са на път да се превърнат в актуална тема у нас.

Много близо сме до протести. Нека новата администрация да си направи труда да започне разговор с нас. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

„С тези приказки, с това говорене, друга реакция не може да се очаква. Не защото ние не харесваме този или онзи човек, а защото подходът е тежко сгрешен”, каза Манолов.

По-рано от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа” предупредиха в отворено писмо за брожение сред държавните служители заради обявеното от финансовия министър Гълъб Донев 10-процентно съкращение на разходите за персонал.

Според Манолов отново се прилага механичен подход, без функционален анализ на това какво се случва в администрацията.

Той обясни, че има общо 304 администрации, без тази на президента. „Прегледайте, вижте коя не трябва. Защото има и администрации, чийто капацитет трябва да се укрепи. Комисията за защита на потребителите има щат от 150 души. И не всички щатове са заети”, допълни той.

„Всички сме съгласни, че вътре в администрацията има политически назначения. Някъде за една и съща длъжност има 3,5 пъти разлика в заплащането, което не е нормално. Този, който е на тавана, знаем, че най-често е политическо назначение”, коментира синдикалистът.

Като „червена линия” Манолов определи механичният подход. „Тогава, когато се направи функционален анализ на отделната администрация, тогава трябва да стигнем до някакъв извод”, смята той, пише novini.bg.

Манолов коментира и предложението държавните служители сами да си плащат осигуровките. „Хубаво е да припомним, че когато държавата започна да им плаща осигуровките, тя им ги извади от заплатите и стана само вносител. Нямаме нищо против да се върнат обратно осигурителните вноски в заплатите и да си ги плащат сами, но този разговор започва да става по-голям. Защото тогава вече ще започнем да говорим за ограниченията, които имат държавните служители, каквито нямат другите хора. За това, че не могат да упражняват други дейности освен тази на държавен служител”, коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!