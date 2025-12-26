Шефът на КТ "Подкрепа": Влизането ни в еврозоната без редовен бюджет е лош знак

Кадър БНТ

Водещ синдикалист с мрачна прогноза за първите месеци на България в еврозоната.

2026 година е една от най-важните за последните 3 десетилетия. Причината е, че присъединяването към еврозоната - с всички забележки, които могат да бъдат направени, е епохално събитие. То е квантов скок. Епохално събитие. И това, че влизаме без редовен бюджет, е изключително лош знак според мен. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA News президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

Той припомни, че всички държави, които са влезли в еврозоната, включително тези, които са я основали - са преживели сътресения в рамките на този процес. "И когато този процес не се управлява достатъчно добре, или въобще не се управлява, нещата се развиват по недобър начин", подчерта Манолов.

По думите му виновни за липсата на приет бюджет са "всички, които го сътвориха". "Всички, без изключение. Играха си на шикалки дълго време и накрая ни докараха до това положение. Разправиите им бяха повече политически, отколкото по същество", обясни той.

И допълни: "Първият бюджет имаше някои грешки в подхода. Първи и втори бюджет честно казано не се различаваха по философия, а само по параметри. Друг въпрос беше забавянето на разглеждането в Народното събрание. Не мога да кажа дали участието на работодателите в заседанието е било умел политически ход. След това се появи вариант „Бюджет 2.0“, в който всички недъзи бяха отстранени".

Президентът на КТ "Подкрепа" беше категоричен, че синдикатите не са доволни от удължителния закон за бюджета.

"Защото той е регрес. Връща държавата една година назад – както от първия закон, така и от възможността да се придвижим напред. Не говорим само за заплатите. Тук става въпрос и за инвестиционни програми и програмите на общините – всичко се връща назад. За заплатите има теоретична възможност нещата да бъдат поправени, защото в Бюджетната комисия чухме от политик: „Заплатите ще ги оправим по-късно“. Но инвестиционните програми не могат да тръгнат от средата на годината, защото са свързани с обществени процедури", припомни той, пише факти.бг.

