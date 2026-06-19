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Шефът на КТ "Покрепа": Държавните служители не бива сами да плащат осигуровките си

19.06.2026 / 17:07 0

Кадър Нова Нюз

Президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов определи пред Нова Нюз като "странно" и неприемливо настояването на политици и работодателски организации държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски.

Според него това са идеи, подхвърлени "на парче", тъй като държавните служители имат редица ограничения - те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес или да получават ваучери за храна, пише novini.bg.

Димитър Манолов възрази срещу участието на работодателските организации в обсъждането на осигуровките на държавните служители:

"Разбира се, идеята на някои от работодателските организации е никаква друга, освен да бъде намален доходът на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители. Откъде накъде работодателските организации ще имат право на участие в такъв разговор, след като техният принос към издръжката на държавата е най-нисък. Корпоративният данък, който плащат работодателите като процент от данъчните приходи, е много по-малък от данъка върху доходите на физическите лица, да не говорим за данъка върху добавената стойност, който всички плащат върху потреблението си", обясни синдикалният лидер.

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