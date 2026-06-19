Шефът на КТ "Покрепа": Държавните служители не бива сами да плащат осигуровките си

Кадър Нова Нюз

Президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов определи пред Нова Нюз като "странно" и неприемливо настояването на политици и работодателски организации държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски.

Според него това са идеи, подхвърлени "на парче", тъй като държавните служители имат редица ограничения - те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес или да получават ваучери за храна, пише novini.bg.

Димитър Манолов възрази срещу участието на работодателските организации в обсъждането на осигуровките на държавните служители:

"Разбира се, идеята на някои от работодателските организации е никаква друга, освен да бъде намален доходът на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители. Откъде накъде работодателските организации ще имат право на участие в такъв разговор, след като техният принос към издръжката на държавата е най-нисък. Корпоративният данък, който плащат работодателите като процент от данъчните приходи, е много по-малък от данъка върху доходите на физическите лица, да не говорим за данъка върху добавената стойност, който всички плащат върху потреблението си", обясни синдикалният лидер.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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