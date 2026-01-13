реклама

Шефът на КЗК: Установихме тежки дезинформации в селското стопанство

13.01.2026 / 18:07 3

Редактор: Недко Петров

В рамките на един спокоен секторен анализ установихме тежки дезинформации в цял един сектор, какъвто е селското стопанство. 25 процента спад на производството на мляко и млечни продукти от 4 години. 45 процента увеличение от вноса на тези продукти за тези години. Обезлюдяване на целия район, ликвидиране на цял един традиционен български подотрасъл. Най-важното, слаб производител в почти всички сфери, който не е в равноправна преговорна позиция с търговските вериги, и предопределя изкривяване на договорните отношения.

Това заяви Росен Карадимов.

Ако в момента акцентът е потребителят, и и той е наш акцент в рамките на ограничените правомощия, дългосрочният ни акцент е производителят. Защото ние можем в момента да задържим цените и това да бъде добре за потребителя, но ако това е за сметка на натискането на цената на производителя и той падне под себестойност в дългосрочен план, тази тенденция е опасна тенденция, продължи той.

Според Карадимов обаче големият проблем е отстъпката, която производителят дава на голямата търговска верига.

Това е доброволно толкова, доколкото е договорено. Но понеже двете структури са в много неравностойно договорно положение, това по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, е нелоялна търговска практика. Не спекулативното увеличение на стената, тя е лоша практика и тя ощетява потребителя. Но там компетенциите са на НАП и КЗП. Когато обаче преговорната позиция между мен и вас е в пъти различна като обороти, се предполага, че аз мога да ви наложа определени условия, които вие макар и формално доброволно да сте приели, да не бъдат равноправни, каза още по бТВ шефът на КЗК. 

KRISTINCHO (преди 32 минути)
Рейтинг: 42318 | Одобрение: -27
Най после ЩЕФЪТ на КЗК откри Америка.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.
0
0
MrBean (преди 33 минути)
Рейтинг: 203555 | Одобрение: -1635
KJK,това е защото парите отпускани от нашите данъци за тях отиват в Ролсове и Майбах.Погледни в Ютюб какви подвижни "псаища" са изобретили хората,какви машини за събиране на продукция,за почистване на камъни и храсти.... а тук? Що се отнася до този комсомолски изрод то той е виновен от Виденовата зима насам...
1
0
kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 171808 | Одобрение: 18618
Спада е много повече от 25% в производството,в наше село от 2000 овце и кози преди 7-8 години, сега надали има повече от 20бр и то не е само при нас!!!;)ГнявАнгелче

