Шефът на КЗК: Установихме тежки дезинформации в селското стопанство

В рамките на един спокоен секторен анализ установихме тежки дезинформации в цял един сектор, какъвто е селското стопанство. 25 процента спад на производството на мляко и млечни продукти от 4 години. 45 процента увеличение от вноса на тези продукти за тези години. Обезлюдяване на целия район, ликвидиране на цял един традиционен български подотрасъл. Най-важното, слаб производител в почти всички сфери, който не е в равноправна преговорна позиция с търговските вериги, и предопределя изкривяване на договорните отношения.

Това заяви Росен Карадимов.

Ако в момента акцентът е потребителят, и и той е наш акцент в рамките на ограничените правомощия, дългосрочният ни акцент е производителят. Защото ние можем в момента да задържим цените и това да бъде добре за потребителя, но ако това е за сметка на натискането на цената на производителя и той падне под себестойност в дългосрочен план, тази тенденция е опасна тенденция, продължи той.

Според Карадимов обаче големият проблем е отстъпката, която производителят дава на голямата търговска верига.

Това е доброволно толкова, доколкото е договорено. Но понеже двете структури са в много неравностойно договорно положение, това по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, е нелоялна търговска практика. Не спекулативното увеличение на стената, тя е лоша практика и тя ощетява потребителя. Но там компетенциите са на НАП и КЗП. Когато обаче преговорната позиция между мен и вас е в пъти различна като обороти, се предполага, че аз мога да ви наложа определени условия, които вие макар и формално доброволно да сте приели, да не бъдат равноправни, каза още по бТВ шефът на КЗК.

