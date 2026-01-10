Шефът на КЗП: Потребителите не могат да бъдат принуждавани да плащат само с банкова карта

кадър: Бтв

От сряда работи координационен център, който ще подпомага наблюдението и контрола при въвеждането на еврото. Темата с проблемите за потребителите около преминаването от лев към евро коментирана в предаването „Тази събота и неделя“ председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев.

КЗП е установила случаи и е получила сигнали за търговци, които връщат ресто само в левове. По думите на Колячев законът е категоричен: ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро, независимо дали плащането е направено в левове или в евро. Единственото изключение е при изчерпана наличност в евро, когато по изключение може да се върне ресто в левове.

Потребителите не могат да бъдат принуждавани да плащат само с банкова карта. Клиентът има право да избере плащане в брой – в левове или евро, или с карта.

КЗП вече има жалби за бензиностанции и търговски обекти, въвели плащане само с карта — практика, която подлежи на санкции.

Глобите за нарушения започват от 5000 лева и могат да достигнат значително по-високи размери. При първи нарушения КЗП прилага по-ниски санкции, но при повторни — глобите ще бъдат в горната граница.

При съмнение за фалшива банкнота търговецът може да откаже да я приеме. Препоръката на полицията е банкнотата да бъде проверена в районно управление. Ако не е фалшива, тя се изземва без санкция за притежателя. Опитът за разпространение на фалшиви пари е престъпление, припомнят институциите.

С въвеждането на еврото сигналите към КЗП нарастват:

4152 жалби само за последната седмица

1400 телефонни консултации

Най-честите оплаквания са за:

неправилно превалутиране

отказ от плащане в брой

изискване на точни суми

отказ за продажба на билет в градския транспорт при липса на дребни

КЗП е извършила масирани проверки в училищни столове в София след сигнали за повишение на цените с между 5% и 50% и неправилно превалутиране.

Съвместно със Столичната община проблемът е решен, а цените са върнати на старите нива. Санкциите за доставчиците на храна са между 5000 и 200 000 лева. Подобни проверки предстоят и в цялата страна.

Банки и обмяна на валута

По време на задължителния безплатен период за обмяна банките нямат право да изискват такси. Контролът в този сектор е от компетентността на БНБ. КЗП отбелязва, че не всички сигнали се потвърждават при проверка.

КЗП работи с „тайни клиенти“ и в тясно сътрудничество с НАП. Проверките се извършват както по сигнали, така и тематично.

Комисията започна мащабни проверки на паркинги заради драстични увеличения на цените — например от 4 лева на 4 евро или от 320 лева месечно на 200 евро. При липса на икономическа обосновка се предвиждат санкции.

КЗП проверява цените и чрез сайтове, мобилни приложения и данни от касовите апарати, за да сравни стойностите преди и след въвеждането на еврото.

Комисията призовава потребителите да подават сигнали при съмнения за нарушения, а търговците — да спазват стриктно закона, тъй като контролът ще се засилва.

