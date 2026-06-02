Шефът на Камарата на строителите във Варна: По-лесно се строи незаконно, отколкото се събаря

Всеки обект в местността ще се гледа поотделно, председателят на варненския клон на Камарата на строителите.

Някои от къщите в „Баба Алино“ ще подлежат на събаряне, други няма да бъдат съборени. Процедурата е много дълга, по-лесно е да се строи незаконно, отколкото да се събаря построеното.

Това заяви пред журналисти във Варна председателят на варненския клон на Камарата на строителите Светослав Жеков във връзка със скандала „Баба Алино“, предаде БГНЕС.

Всеки обект в местността ще се гледа поотделно, добави Жеков. Според него голяма част от заповедите, които предстои да бъдат издадени, ще бъдат обжалвани пред съда и съответно ще отпаднат.

До няколко месеца ще стане ясно кои обекти ще останат, кои ще бъдат съборени. Въпросът не е в компетенциите на КСБ, а в компетенциите на Община Варна, добави Жеков и обясни, че е сезирана Етичната комисия – и във Варна, и във София, която ще вземе решения съобразно разпоредбите.

Председателят на ОП на КСБ-Варна настоя да бъдат предприети действия по стратегическото планиране на града, за да бъдат предотвратени подобни случаи за в бъдеще.

