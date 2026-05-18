Шефът на Локо Пд: Пожелавам успех на треньора на ЦСКА, ама дано падне

Снимка Булфото

Шефът на пловдивското Локо захапа треньора на ЦСКА преди сблъсъка за трофея.

Босът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски сподели, че според него ЦСКА има добри футболисти, но няма достатъчно добър колектив. Двата тима се изправят един срещу друг във финала за Купата на България в сряда.

“ЦСКА има стока, но няма колектив. Аз мисля, че на Янев никой не му се бърка в работата, но там феновете му влияят, защото му скачат. Един човек трябва да има здрава психика, за да води ЦСКА и да не му пука. На Янев му пожелавам успех, ама дано падне!”, каза Крушарски в студиото на Sportal.bg.

