Шефът на МБАЛ "Св. Анна" отговори на кмета Коцев: Здравето не може да бъде поставяно под условие

снимка: Община Варна

"Здравето не може да е под условие". Това заяви в нова позиция изпълнителният директор на МБАЛ „Света Анна - Варна“ д-р Красимир Петров след като вчера кметът Благомир Коцев посочи, че извънредните средства, поискани от болницата, ще бъдат разплатени, но Община Варна настоява за промени в ръководството на болницата.

Ето какво посочва още в позията си директорът на Окръжна болница:

Средствата за покриване на текущи разходи на МБАЛ „Св. Анна“ на стойност 400 хил. евро, поискани от Община Варна и гласувани от Общинския съвет, ще бъдат разплатени. Това съобщи официално пресцентърът на Община Варна, часове след като признахме пред медиите, че парите не са ни преведени и все още не сме се разплатили с фирмите, които доставят лекарства, материали, консумативи и услуги, от които се нуждаят пациентите, чиито живот и здраве са наша отговорност.

Обещанието на кмета Благомир Коцев, вместо с посочен срок, изненадващо бе обвързано с условие. Условие за смяна на ръководството на болницата с такова, което щяло да има оздравителен план и да не допуска задлъжняване, което да налага Общината да дава пари за болницата…

Няма да коментирам доколко уместно е подобно поведение, само защото е станало известно, че кметският екип не е изпълнил решение на ОбС. Всеки сам преценява. Ще кажа обаче следното: Здравето не може да е под условие – нито с политически цвят, нито с кадрови предпочитания или лични симпатии. По една проста причина - здравето и животът на хората са наш денонощен ангажимент, в който няма място за словесни еквилибристики и противопоставяния. Място има само за отговорност и придържане към фактите. А фактите към момента звучат и изглеждат така: Клиничните пътеки, които са основен източник на приходи за болницата, абсолютно не кореспондират с реалните стойности на разходите по пряката дейност. Целевата субсидия от МЗ е още по-неадекватна на средствата, които реално струва лечението на един спешен пациент /обикновено по няколко хиляди лева на денонощие/. И, когато/докато фактите са такива, извънредното целево субсидиране и банковото кредитиране са законовите начини за съхраняване на лечебното заведение като спешен портал на областта. Това е и причината да прибягваме към тях – така, както процедира почти целият болничен сектор в страната. И е добре да се знае, че, който говори за оздравяване на болницата – без да има актуализиране на клиничните пътеки и субсидията за спешност, говори за съкращаване на дейности и хора, респ. – за функционална промяна на МБАЛ „Света Анна – Варна“ и реален риск от влизане в невъзможност да се гарантира денонощната здравна помощ за населението.

За сведение на г-н Коцев и съветниците му:

- МБАЛ „Света Анна – Варна“ е депозирала в МЗ три варианта на оздравителен план, изготвен от най-безспорните икономисти на Варна и региона, за да кандидатства за банков кредит. Има и трезори в готовност да осигурят заем, тъй като кредитното досие на болницата е изрядно.

- МБАЛ „Света Анна – Варна“ работи на пълни обороти и гарантира високоспециализирана здравна грижа и помощ на гражданите и гостите на Варна и региона 24/7, въпреки затрудненията. Годишно качествена медицинска помощ и грижа при нас получават почти 70 000 души.

- И последно: Някак не звучи особено състоятелно, че 3,3 млн. евро , гласувани за здравеопазването в града от началото на годината, могат да разклатят бюджет с внушителната приходна част от 838 млн. евро и да ощетят дейности като озеленяване, поддръжка на градската среда, социална политика и др., ако има добро управление на публичните финанси.

Затова ще завърша, както започнах: Здравето не може да е под условие. То е безусловен ангажимент на всички ни.

Редактор "Екип на Петел",

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