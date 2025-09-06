Шефът на МЕЧ: Заедно можем да преборим хората, които грабят държавата

Снимка Булфото

Политически лидер отправи обръщение към народа.

В днешни времена, повече от всякога, България се нуждае от това да има национален идеал, който да обедини народа. Защото само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата и се опитват да продадат бъдещето ни. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев на страницата си във фейсбук по повод 140 години от Съединението на България, предават от БТА.

На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: „Братя! Часът на нашето съединение удари!“, посочи Василев и добави, че днес си припомняме съдбовните дни преди 140 години, когато българският народ показва единство и мъдрост и взима в своите ръце съдбата си. По думите му несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успява да раздели българската нация.

„Съединението на Княжество България и Източна Румелия не е еднократен акт. Съществуването на младата българска държава, нейното свободно и възходящо развитие нямаше да бъдат възможни без блестящата дипломатическа и военна защита на Съединението и всички скъпи жертви, дадени по време на Сръбско-българската война“, пише още лидерът на МЕЧ и призова тяхната решителност и безкористност да ни дават сили в стремежа да изградим модерна и просперираща България.

Съединението укрепва самочувствието на българския народ. Той се изпълва с амбицията сам да твори своята историческа съдба! Може да го направи и сега, заяви също Радостин Василев.

