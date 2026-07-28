Шефът на "Майкрософт": Всяка фирма, която възложи мисленето си на външен изпълнител, няма да остане фирма

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Главният изпълнителен директор на „Майкрософт“ Сатя Надела отправи ново, още по-категорично предупреждение към бизнеса относно използването на изкуствен интелект. В свое изявление той прогнозира, че компаниите, които разчитат изцяло на външни лаборатории за своите AI нужди, в крайна сметка няма да оцелеят като фирми.

Коментарът беше направен в предаването „Fareed Zakaria GPS“ по CNN. В отговор на въпрос какво означава една компания да споделя твърде много с доставчик на AI модел, Надела подчерта, че бизнесът трябва да бъде изключително предпазлив с всичко, което предоставя – от своите данни до конкретните си заявки (промптове), цитира Новини.бг и 24 часа.

Надела призова за създаването на система, в която „всеки път, когато използвате модела, всички метаданни около него се запазват от вас, за да можете да ги използвате за обучение на собствени тегла или на собствен отворен модел“.

Теглата са обучените параметри на модела – на практика неговият „мозък“. Идеята на Надела е, че компаниите трябва да съхраняват данните от собствената си употреба, за да могат в бъдеще да изградят свой собствен модел.

„Твърдя, че всяка фирма, която няма този контрол, няма да остане фирма, защото на практика е възложила мисленето си на външен изпълнител“, добави той, цитиран от TechCrunch.

Накратко, според Надела, компаниите без собствени модели или без слой AI инфраструктура, известен като „AI шлюзове“, който да отделя техните заявки от самия модел, ще се сблъскат със сериозни проблеми.

„Като държите контролния механизъм отделно от модела, а контекста и паметта – отделно от модела, вие можете да използвате множество модели за това, в което са добри. В същото време, ако някой модел изчезне, вие ще продължите да контролирате собствената си съдба“, обясни Надела.

Редактор "Екип на Петел",

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