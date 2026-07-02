Шефът на НАТО в Европа е на посещение в София

Пиксабей

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще се срещне днес с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексъс Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.



Пред журналисти в сряда адмирал Ефтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малкото американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той, цитиран от БНР.



"Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035- -а година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови целеви способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България, върви съвместна подготовка основно на полигона Ново село.", посочи Емил Ефтимов.

Редактор "Екип на Петел",

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