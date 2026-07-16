Шефът на "Нафтогаз" Сергий Корецки стана новият премиер на Украйна

Пиксабей

Украинският парламент одобри назначението на ръководителя на „Нафтогаз“ Сергий Корецки за нов премиер, част от правителственото преустройство, разпоредено от президента Володимир Зеленски.

Общо 289 от 392-ма депутати подкрепиха назначението на Корецки, един гласува против, седем се въздържаха, а 21 народни представители не участваха във вота, съобщи „Киев Индипендънт“, предаде БГНЕС.

Корецки, главен изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания „Нафтогаз“, беше номиниран за премиер от президента Володимир Зеленски на 15 юли. Очаква се съставът на неговия кабинет да бъде одобрен по-късно същия ден.

Назначението му обаче беше засенчено от спора около уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, който беше широко възприеман като един от най-ефективните представители на правителството. Решението на Зеленски да го отстрани предизвика национални протести на 16 юли.

Давид Арахамия, председател на парламентарната група на партията на Зеленски „Слуга на народа“, заяви на 15 юли, че опитът на Корецки в „Нафтогаз“ „ще бъде безценен, особено сега, когато Украйна се подготвя за това, което може да бъде най-трудната зима в историята ѝ“.

Преди да премине в държавния енергиен сектор, Корецки изгражда кариерата си в частния горивен бизнес в Украйна. През 2013 г. той става главен изпълнителен директор на групата „Континуум“ и нейната мрежа от бензиностанции WOG. Той е основател и собственик на украинската верига кафенета Idealist Coffee Co.

Корецки също така ръководи държавните енергийни компании „Укрнафта“ и „Укртатнафта“ от 2022 до 2025 г. Официално поема поста главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ през май 2025 г., след като е назначен от надзорния съвет на компанията. Мандатът му е насочен към поддържане на енергийната инфраструктура на Украйна в работещо състояние на фона на руските удари по производствени обекти.

Редактор "Екип на Петел",

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