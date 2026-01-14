Шефът на Пирогов: Не излизайте, ако не се налага

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Бих искал първо да честитя на всички българи новата 2026 година като им пожелая тя да е по-спокойна, по-здрава и по-умна. Надявам се по-малко да са хората, които имат нужда от нашата помощ.

Това коментира пред бТВ шефът на Пирогов д-р Валентин Димитров.

За последните пет дни, когато имахме черен лед, хората, които минаха през Пирогов, са около 550-570 души, от които 77 са хоспитализирани. Основно това са възрастни хора. Процентът е по-нисък, тъй като травматизмът при тях е през лятото, а през зимата травматизма е при възрастните. Препоръчвам на хората да са добре облечени, когато излизат в такива ледени дни навън, да са с хубави обувки и да са внимателни. В ледените дни нека се излиза само при необходимост, коментира той.

Заболеваемостта от грип насочва при нас най-вече деца до 14-годишна възраст и възрастни, които идват при нас, тъй като карат грипа по-тежко заради придружаващите и хронични заболявания, посочи той.

За съжаление пациентът ни с високо тегло, който дойде преди няколко дни, беше приет с полиорганна недостатъчност, с остра чернодробна недостатъчност, бъбречните функции също са нарушени. Състоянието му е изключително тежко. Проблемът е в това, че заради голямото му наднормено тегло обслужването му е много трудно. При него има и социален, и психологически проблем, на които обществото трябва да обърне внимание. Понякога ние пропускаме хора, които са интелигентни. Това е човек, който е преживял голяма травма, никой не му е обърнал внимание, той се е затворил в себе си, не е получил помощ и това е крайния резултат, посочи той.

В Пирогов проблем с осигуряването на лекари няма, но имаме проблем с медицинските специалисти или иначе казано – с медицинските сестри, които не достигат, защото в рамките на много години не беше направено необходимото като здравна политика и сега берем плодовете, посочи той.

