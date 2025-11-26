Шефът на СДС: Никой работодател няма да намали заплатата на служителите заради пенсионната вноска

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Увеличената осигурителна тежест с два процентни пункта няма да са за сметка на работниците и служителите, защото хората като са се договорили за 2000 лева искат 2000 лева и не ги интересуват нашите промени. Аз съм скромен малък работодател и като има такива промени те са за моя сметка. Смятате ли, че някой работодател ще си позволи да намали заплатата на работника заради увеличената пенсионна вноска? Това е невъзможно.

Това коментира пред бТВ лидерът на СДС Румен Христов.

Няма работник, който като поиска определена сума, я получава, защото няма достатъчно хора за работа в България, обясни позицията си той.

То и затова работодателите са по-крайни и остри, допълни той.

Добро намерение е бюджетът да се приеме час по-скоро. Нормално е да не е добър, защото имаме леви коалиционни партньори, но се надявам, че догодина няма да е така, коментира той.

За заплатите

Не можем да оставим децата ни без учители. Знаете, доскоро имахме проблем, че заради ниските заплати учителите не достигаха и бяха застаряващи, а сега се появиха много млади учители. И за младите лекари е така. Осигурихме 240 млн. лв. за заплати на младите лекари. Но все пак не можем да вдигнем заплатите на всички едновременно и наведнъж, обясни той.

Разбира се, че всеки трябва да получава достойна заплата, но не бива да забравяме, че България е на едно от последните места по ефективност на производство. Но все пак нашата изходна база, ако върнем лентата назад, е 5-6 долара, а сега получаваме 600 евро минимална заплата. Така че много стъпки бяха направени в тази посока, но и трябва да станем и по-конкурентноспособни, посочи Христов.

