Шефът на СДВР: Проверявам лично всяка вечер района около "Плиска"

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Шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков проверява лично всяка вечер района около хотел "Плиска".

Причината е присъствие на бездомни лица там, някои от които проявявали агресия и наличие на незаконна търговска дейност. Това разказа Пелтеков пред общинските съветници от комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет.

Той заедно с представители на Първо Районно управление и Общинска полиция бяха изслушани от комисията заради нарастващия брой сигнали за присъствие на клошари в района на хотел "Плиска" и пл. "Гарибалди".

Изслушването е по искане на зам.-председателя на комисията Христо Копаранов от "Спаси София", който напомни, че живеещите около "Плиска" са излезли на протест и има случаи на нападения от бездомни лица, пише 24 часа.

Главен комисар Пелтеков обясни, че по темата вече е имало две срещи, включително с участие на жители на района. От началото на годината обаче има подаден само един сигнал за района, по който е взето отношение.

"Засилили сме полицейското присъствие в района. Почти всяка вечер между 20 и 21 ч минавам оттам и има значителна промяна. Направени са и съвместни проверки за търговската дейност и са взети мерки. За пл. "Гарибалди" имахме среща с кмета на район "Средец" Трайчо Трайков и планираме общи действия за проблемите, свързани с шума, бездомни лица и безстопанствени кучета", обясни шефът на СДВР.

Миналата седмица в района на площада са установени 2 просещи лица, като едното е било без документи. И двете са настанени в център за временно настаняване и в болница за лечение. Той призова гражданите да подават сигнали и напомни, че полицията няма право да настанява такива лица без тяхното изрично съгласие.

Редактор "Екип на Петел",

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