Шефът на Славия: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че звездата на тима Кристиян Балов може да бъде трансфериран единствено в чужбина.
Босът на "белите" изключи възможността 19-годишното крило да подсили някой от водещите отбори в efbet Лига.
"Кристиян Балов може да продължи кариерата си само зад граница. Не Лудогорец, от Светият синод да го искат, все тая е - нищо няма да стане", лаконичен беше бизнесменът.
