Шефът на Славия: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Кадър Ютуб

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че звездата на тима Кристиян Балов може да бъде трансфериран единствено в чужбина.

Босът на "белите" изключи възможността 19-годишното крило да подсили някой от водещите отбори в efbet Лига.

"Кристиян Балов може да продължи кариерата си само зад граница. Не Лудогорец, от Светият синод да го искат, все тая е - нищо няма да стане", лаконичен беше бизнесменът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!