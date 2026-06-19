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Шефът на Спартак: Добре дошъл във Варна, Гомес

19.06.2026 / 17:01 0

Снимка: Фейсбук, Алекс Илиев

Шефът на Спартак Варна публикува снимка с новото попълнение Анхел Гомес. Алекс Илиев пожела успешен сезон на португалеца със „соколите“, след като си поговори с него на стадион „Спартак“.

Добре дошъл във Варна, Ангел Гомес! С пожелание за успешен сезон и много страхотни моменти със Спартак!, написа в личния си профил във Фейсбук Илиев.

Португалецът вече тренира със Спартак и ще запише неофициален дебют в контролата с Дунав Русе на 27 юни във Варна.

Разбра се още, че Спартак ще привлече още един или двама нападатели, като сред тях със сигурност ще има чужденец.

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