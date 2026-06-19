Шефът на Спартак: Добре дошъл във Варна, Гомес

Снимка: Фейсбук, Алекс Илиев

Шефът на Спартак Варна публикува снимка с новото попълнение Анхел Гомес. Алекс Илиев пожела успешен сезон на португалеца със „соколите“, след като си поговори с него на стадион „Спартак“.

Добре дошъл във Варна, Ангел Гомес! С пожелание за успешен сезон и много страхотни моменти със Спартак!, написа в личния си профил във Фейсбук Илиев.

Португалецът вече тренира със Спартак и ще запише неофициален дебют в контролата с Дунав Русе на 27 юни във Варна.

Разбра се още, че Спартак ще привлече още един или двама нападатели, като сред тях със сигурност ще има чужденец.

Редактор "Екип на Петел",

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