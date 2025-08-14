Шефът на Спартак: Готови сме да направим компромис с билетите за Черно море

Снимка ФБ

Председателят на УС на Спартак Варна Алекс Илиев обяви, че са готови да отпуснат повече билети на феновете на Черно море за дербито на Варна. Той обясни при какво условие биха направили този компромис.

Поместваме мнението на Илиев, публикувано на неговия личен профил във Фейсбук, бед редакторска намеса:

Здравейте на всички,

Ще използвам личния си профил за да внеса яснота по темата за варненското дерби и в конкретика за ескалацията около броя на отпуснатите билети за гости. Първоначално сме отпуснали 1300 билета, 900 онлайн и 400 на каса, което е абсолютно еквивалентно на това, което ни беше предоставено на стадион „Тича“ при предходното дерби.

Напомням, че тогава ни бяха отказани повече билети. Аз лично останах с повечето привърженици на Спартак отвън, защото бяха останали без билети и не можеха да влязат. Имаше родители с деца, семейства и много нормални хора, които останаха извън стадиона. Въпреки опитите ми да се свържа с представител на ПФК „Черно море“, никой не пожела да отговори, нито по телефон, нито през апелите ми към началниците на полицията. Ръководството на „Черно море“ беше категорично, че няма да ни допусне.

Сега обаче се появяват някакви атаки, ултиматуми от НФК „Черно море“ заплахи за бунтове, егота и отговорности. Надявам се тези изявления да не са координирани с ръководството на клуба. Няма да ги коментирам в детайли, защото ще трябва да се върна към една роля, в която не мисля, че е моментът да влизам и се надявам да не се връщам.

Фактите са прости:

Никой от ръководството на ПФК „Черно море“ не е направил официално предложение за комуникация относно корекция в броя на билетите или отпсукането на допълнителни такива. За това и ние сме отпуснали точно толкова, колкото те отпуснаха на ст. „Тича“.

Предлагам следния и единствен вариант за деескалация:

ПФК „Черно море“ да изпрати официална декларация за сътрудничество и добри намерения по този казус на нашия официален имейл. Ще я публикуваме публично през официалната страница на клуба, за да видят всички, че в името на добрите отношения между двата варненски клуба и в интерес на привържениците и на двата отбора, те се ангажират, че ако ние сега направим компромис и отпуснем още билети, при следващо дерби на „Тича“ ще спазят абсолютно същото условие.

Целта е ясна – никога повече да не се повтарят ситуации, в които фенове остават на улицата заради липса на билет. Искаме официално потвърждение, че на база нашия компромис, ПФК „Черно море“ ще отговори със същото, за да няма повече лишени от присъствие на този варненски празник, в който публиките на двата отбора са основен участник.

Алекс Илиев

Председател на УС на ФК „Спартак 1918“ – Варна

