Шефът на Спартак: Играч е осъдил клуба за 130 000 евро
Сумата от 16 000 евро, която Спартак Варна трябва да плати на Кристиан Илич, за да падне забраната да картотекира нови попълнения, далеч не е най-големия проблем за клуба.
Оказа се например, че друг бивш футболист на „соколите“ ги е осъдил за 130 000 евро, информира шефът на Спартак Алекс Илиев.
С 99 процента от бившите ни играчи, на които се дължат пари, сме сключили споразумения, и през следващите месеци ще се разплащаме с тях, призна Илиев.
Реално в момента сме решени единствено да не можем да извършваме трансфери, но ние ще си платим задължението към Илич. Добре обаче ще премислим кога точно да го направим, може би ще е малко преди да отвори трансферния прозорец, добави той.
Когато платим дълга, от 24 до 48 часа след това забраната ще падне. Това обаче не е нещо фрапантно, нито ще спре оздравяването на клуба, уточни босът.
