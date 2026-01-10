Шефът на Спартак: Имаме талант, който ще е изненадата в отбора

Кадър ФБ

Шефът на Спартак Варна засипа с похвали новото попълнение от Ямбол.

Ето какво написа Алекс Илиев в личния си профил във Фейсбук:

Петър Принджев е талант, в който вярвам, че може да бъде приятна изненада в групата на отбора, бързо да покаже своите качества и да радва всички със своята игра.

За нас той не е просто футболист, преминал спортно-техническа оценка. Той е и гласът на феновете, тъй като след мача ни с Ямбол много привърженици останаха изключително положително настроени към него — млад, перспективен и с характер на терена.

В нашия клуб решенията не се взимат с лека ръка, но гласът на фена се чува. В него има магия, има вяра и има онази приказка, която движи футбола напред. Именно затова вярвам, че заедно ще се справим с всичко, което предстои.

Само НИЕ!

