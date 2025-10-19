Шефът на Спартак: Какво ли щеше да каже държавата на тези 40 хиляди варненци?

Снимка Фейсбук

Шефът на Спартак отбеляза с прелюбопитен пост годишнината от историческия мач на "соколите" с Манчестър Юнайтед във Варна. Преди 42 години - на 19 октомври 1983-та, Спартак губи от "червените дяволи" с 1:2 пред рекордните над 40 000 зрители на стадион "Юрий Гагарин". Впоследствие варненци отстъпват и с 0:2 в реванша от 1/8-финалите в КНК и напускат надпреварата, но и досега си остават единствения български клуб, който е играл официални срещи с европейския гранд.

Ето какво написа Алекс Илиев на страницата си във Фейсбук:

Какво ли щеше да каже държавата на тези 40 хил. варненци?

Дали НАП щеше бурно да иска да се отнемат лицензи?

Къде по пътя се обезличихме като човеци?

Спартак Варна – това сте вие!

Всички вие/ние, феновете, сте най-ценният актив на този емблематичен клуб.

Уникален Гьоко, уникален отбор – симбиозата е на 100%!

Без излишни директори, без собственици, които редят състава, без „ганьовизми“.

Един изключителен треньор е оставен да си върши работата –

а той прави чудеса.

АЗ СЪМ СПАРТАК!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!