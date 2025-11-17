Шефът на Спартак: Не сме водили конкретни разговори с Фратрия за обединение

Снимка Фейсбук

Шефът на Спартак Варна Алекс Илиев направи коментар на информациите, според които клубът ще се обедини с Фратрия след Нова година.

„Говорили сме по темата с тяхното ръководство да насочат ресурса си към Спартак, но реално не сме изпадали в конкретика. Знаете, че поддържаме ползотворно и коректно сътрудничество с Фратрия, и те играят на нашия стадион и използват нашата база. Категоричен съм, че на този етап не сме водили каквито и да е било официални разговори за подобно обединение след Нова година“, заяви Илиев.

„Със самото стабилизиране на Спартак, ние вече имаме лице и възможности да преговаряме с повече хора. Аз лично съм разговарял с още 7-8 души, които имат финансови възможности и евентуално могат да помогнат на клуба. Неведнъж сме казвали, че настоящото ръководство на Спартак не държи да остава в управлението на Спартак, ако се намерят сериозни хора, които да го издържат и ръководят“, добави Алекс Илиев.

