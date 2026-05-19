Шефът на Спартак: Нека вярваме и наистина, ама наистина, да дадем сили на нашите футболисти

Снимка: Фейсбук

Призовавам ви всички – бъдете на стадиона на 22 май от 18:00 ч. и подкрепете Спартак от сърце и душа. Това написа във фейсбук страницата шефът на "соколите" Алекс Иванов.

Припомняме, че варненци се изправят срещу Локомотив София в последния 37-и кръг на първенството в петък от 18:00 ч. на стадион "Спартак".

Публикуваме цялото обръщение на Алекс Илиев към феновете:

Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Ясно е, че много спорни ситуации, много наши грешки и самата психологическа тежест да носиш емблемата на Спартак в подобен момент ни поставиха в ситуацията „всичко или нищо“. И не е тайна, че сега не всичко зависи само от нас.

Въпреки това ви моля да си спомните нашите корени като публика и как този отбор трябва да бъде подкрепян и в добро, и в зло. Сетете се как в началото на сезона дори не се знаеше дали този клуб изобщо ще съществува и дали ще избута и един кръг.

Сетете се колко пъти сме били поставяни в подобни ситуации и че за нас страданието никога не е било нещо ново. Но точно в такива моменти най-силно се вижда какво означава да бъдеш спартаклия.

Моля ви – нека преминем през този момент обединени. Нека вярваме и наистина, ама наистина, да дадем сили на нашите футболисти. Нека направим всичко, което зависи от нас, на 100%, а после да става каквото е писано.

Нашата съдба в момента е освен в нашите, но и в ръцете на Господ. Стигнахме твърде далеч в ситуацията, в която бяхме поставени, за да се предадем накрая. Петък ще бъде инфарктен мач, и не само нашият, но аз все още вярвам, че ние ще останем.

Спартак Варна не е просто клуб. Спартак Варна е начин на живот – независимо къде, независимо кога.

Призовавам ви всички – бъдете на стадиона на 22.05 от 18:00 ч. и подкрепете отбора от сърце и душа."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!