Шефът на Спартак: Властта във Варна да вземе пример от кмета на Стара Загора

Снимка Фейсбук

Действията на кмета на Стара Загора - Живко Тодоров, който спаси професионалния лиценз на футболния Берое, провокираха реакция от шефа на Спартак Варна.

Поместваме това, което Алекс Илиев написа в личния си профил във Фейсбук, без редакторска намеса:

Уважаеми кмете, драги общински съветници, общественици и бизнес от Варна,

Ето така реагира една нормална община. Ето така реагира един нормален кмет. Ето това е правилната реакция, когато трябва да бъде подпомогнат и спасен клуб с история.

А ние във Варна минахме през всичко с много преговори, много зор и много мъка. И истината е, че едва след медийното изясняване на проблемите и публичното поставяне на ситуацията на дневен ред започна рязка смяна в посоките и отношението. Защото, когато един проблем стане публичен, тогава вече никой не иска да губи обществено доверие и гласоподаватели.

Дори и средствата, които бяха отпуснати, бяха насочени към покриване на задължения към НАП, натрупани от предходното управление на клуба.

И всичко това при положение, че паралелно клубът беше затриван, ползвайки бази на Община Варна, дадени за развитие, а не за унищожаването на футболен клуб. Един проспан проблем както от самата Община Варна, така и вследствие на липсата на адекватни управленски решения.

Тук виждаме нещо различно – лична намеса от страна на кмета, активни преговори, подкрепа, сезиране на бизнеса и желание да бъде намерен модел за прозрачност, контрол и помощ чрез официални механизми като реклама и партньорства.

Точно това беше и едно от първите неща, които аз предложих. И ако подобен модел беше приложен във Варна, нямаше да се стига до казусите с Министерски съвет, до приписването на заслуги и до внушенията, че някой едва ли не „спасява“ Спартак Варна.

Всички тези проблеми щяха да липсват, ако бяхме нормална община, която обръща внимание на спорта и най-вече на исторически футболни емблеми като Спартак Варна.

Затова и заявявам ясно – смятам много сериозно да погледна наредбите на Община Варна, свързани с финансирането на спортните клубове, и след края на сезона ще опитам да инициирам промени.

Защото при правилен модел на управление и развитие един клуб като Спартак Варна може да бъде визитка на града. Освен това спортът дава огромна превенция – колкото повече деца бъдат привлечени към спорта, толкова по-здраво ще бъде бъдещето им.

И вече се вижда ефектът. Започнахме да посещаваме училища, да ангажираме децата и да раздаваме безплатни семейни билети за посещение на мачовете на Спартак Варна, давайки възможност на цели семейства да преживеят емоция заедно. И резултатът вече е налице – училища сами започват да се свързват с нас.

А някой ако ми каже, че подобни инициативи нямат социален ефект, няма какво повече да говорим.

Докато се гледа на подобни ситуации единствено с търсене на проблем и вина в някой друг, а хора като нас обикалят и апелират за средства, за да може да оцелее нещо историческо, няма как да очакваме, че цялостната политика и управлението ще бъдат в правилна посока. Именно в такива моменти най-силно си личат липсата на управленски качества и липсата на визия.

А един спортен клуб – емблема на Варна, клуб с над 100-годишна история – беше доведен до ръба на фалита и дори обвиняван, че едва ли не сам е виновен за собственото си оцеляване.

Днес обаче Спартак Варна е жив единствено благодарение на усилията на настоящия Управителен съвет и хората около клуба, които отказаха да се предадат.

Та накратко – гледайте и се учете как се прави.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!