Шефът на Спартак: Жалбоподателите в имейла до икономическа полиция са хора, които не са подавали сигнал

Шефът на Спартак Варна разкри прелюбопитни неща за сигнала срещу клуба в икономическа полиция.

Ето какво написа Алекс Илиев в личния си профил във Фейсбук:

Шок, приятели. Шок.

Оказва се, че в анонимния мейл, изпратен до Икономическа полиция — този, заради който беше изпратена призовка на стадион „Спартак“ и по който умишлено бе създаден медиен шум, че едва ли не има акция — като жалбоподатели са посочени хора, които реално не са подавали никакъв сигнал.

Днес с мен и с други членове на Общото събрание на Спартак Варна се свързаха част от тези хора. Те са били в шок, когато са разбрали, че имената им фигурират като податели на жалба. Някои от тях вече са били разпитани и категорично заявяват, че не са подавали подобен сигнал и не са участвали по никакъв начин.

Това поставя няколко много сериозни въпроса.

Първо – колко лесно могат да бъдат използвани чужди имена и данни, за да се създава натиск и да се саботира труд, който се полага с месеци?

Второ – защо не бяха предварително проверени данните на посочените „жалбоподатели“, преди да се стигне до подобни действия?

И трето – как и защо тази информация толкова бързо се превърна в медийно внушение?

Истината започва да излиза.

Оттук нататък ние сме на ход. Ще вървим ред по ред, факт по факт. Рано или късно всичко ще излезе наяве!

