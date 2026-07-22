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Шефът на Спартак пусна надъхващ клип за битката за Варна

22.07.2026 / 19:35 0

Колаж Фейсбук, Алекс Илиев

Шефът на Спартак Варна пусна клип преди дербито на Варна, с който привлече вниманието върху себе си.

Склоността на Алекс Илиев му към импровизация е впечатляваща и със сигурност ще бъде оценена от феновете на "соколите" и "моряците".

Клипът бе придружен и с послание от Илиев в личния му профил във Фейсбук: 

Приятели, голямото футболно дерби наближава. Представям ви надхъващ клип, който създадох с помощта на ИИ инструменти. И нека футболът да победи.

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