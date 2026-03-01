Шефът на ЦИК: Имаме 12 837 машини за изборите

Кадър Нова Тв

Камелия Нейкова обяви важна новина за вота на 19 април.

Няма проблем с машините за гласуване и тяхното сертифициране. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова пред БНР.

Тя поясни, че страната ни има на разположение общо 12 837 машини. По думтие й на част от тях е изтекъл гаранционният срок, но това не означава, че машините не работят. Нейкова отбеляза, че се справи диагностика и профилактика на машините преди всеки вот.

Шефът на ЦИК посочи, че срокът за регистрация на партиите и коалициите за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, е до 4 март. Тя уточни, че до момента 6 партии и 3 коалиции са подали документи за регистрация. Нейкова посъветва желаещите да участват в изборите да не подават своите документи в последния момент.

По думите й изборният протокол не може да се опрости чрез премахване на онези задължителни текстове, които изисква Изборният кодекс. От тази гледна точка няма накъде да има повече опростяване. Възможно е обаче някакво пренареждане на различните текстове в самия протокол така, че да няма объркване сред секционните комисии, разясни Нейкова. Тя добави, че идната седмицата предстои да се приеме образец на протоколите на СИК, пише novini.bg.

В края на изминалата седмица ЦИК прие решение за условията и реда за регистрация на наблюдатели. Нейкова подчерта, че наблюдателите имат важна роля във вота. По думите й те имат право да присъстват на всички етапи на изборния процес.

ЦИК вече е определила съставите на всички районни избирателни комисии, отбеляза тя. Спазвахме съотношението на парламентарно представените партии и коалиции". 65 млн. евро е план-сметката за изборите, приета от МС. Възнагржаденията на членовете на секционните и районните избирателни комисии са увеличени. Това произтича от променената минимална работна заплата, добави Нейкова.

Тя не вижда смисъл ЦИК да продължава да коментира казуса със Стоил Цицелков. Председателят на Изборната комисия отбеляза, че той е член на Обществения съвет към ЦИК и винаги може да присъства на заседанията на ЦИК. Нейкова допълни, че Комисията чака отговор от ЕК защо Цицелков е бил наказан със забрана да участва в наблюдение на избори за срок от пет години.

Много напрежение се създава около изборите. Казват се неща, които не напълно верни. Правят се изводи, които не почиват на никакви обстоятелства. Изборите могат да бъдат проведени честно, спокойно и добросъвестно, каза още Камелия Нейкова.

