Шефът на UFC шамароса жена си на публично място

Кадър Туитър

Шефът на най-голямата ММА организация в света UFC - Дейна Уайт, се забърка в скандал, който нанесе сериозен удар по реномето му. Уайт бе заснет да удря шамар на жена си, която първа го зашлеви и получи ответен удар, пише SportLive.bg.

Съпругата на Уайт - Ан, по някаква причина удари шамар на мъжа си, който не се замисли и веднага ѝ отвърна. Случката стана достояние на широката публика през социалните мрежи, а по-късно и Уайт, и съпругата му излязоха с позиции за инцидента.

Двамата са заедно от близо 27 години и имат три деца. Дейна Уайт е категоричен, че никога не бива да се посяга на жени и съжалява за постъпката си.

Съпругата му Ан пък е категорична, че това се случва за първи път и го отдава на консумирания алхокол.

Dana White slapping his wife up in a night club🤯 pic.twitter.com/CAJXX1kCB7