Шефът на "Величие" пред Радев: Казаха ми, че ще арестуват мен и мои хора

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Изнудваха ме, бяха ми предлагани различни стимули, и съответно ми беше казано, че мои хора ще бъдат арестувани, и аз също. Казаха ми, че ще бъда подложен на атаки, ако не сменя своята принадлежност от тази, която имам в момента в полза на народа, към тази, която искат управляващите досега. Тези четири партии, едната е скрита, но ние ги знаем кои са и четирите.

Това заяви шефът на "Величие" по време на консултациите с Румен Радев.

Поради тази причина не само изборите са проблем, а и следизборния процес. Защото, ако продължи това беззаконие, ние може да кажем на българския народ, че ние не се намираме в демокрация за съжаление. Не се намираме и в социализъм, при който по някакъв начин в основата на съществуването на този строй беше добруването на човека, продължи Ивелин Михайлов.

Ние се намираме в някаква мафиотска диктатура, която не може да издържи в условията на пазарна икономика. Оттам идват проблеми с бюджета, проблеми с всички права на хората, и изборния и следизборния процес правят така, че в момента в това Народно събрание не могат да се извършат управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората, допълни по бТВ Михайлов.

