Шефът на ВиК: Кметът на Девня спира проекта за резервното водоснабдяване на Варна

Идейният проект за резервното захранване на Варна е готов, но бездействието на кмета на община Девня Свилен Шитов спира изпълнението му. Това каза шефът на ВиК-Варна инж. Веселин Русев.



Инж. Русев поясни, че проектът е за осигуряване на алтернативно водозахранване на Варна изцяло от девненските извори през нови помпи и надеждна мрежа. По думите му ни чакат тежки времена по отношение на водоснабдяването, ако не се вземат навременни мерки. Прогнозите за следващите години сочат засушаване, а дори и при влажния климат тази година язовир "Камчия" не си повишава нивото, което е изключително притеснително, каза още Русев, цитиран от "Морето".

"Ние сме подготвили идеен проект. Докладвали сме го на държава, Областна управа и Община Варна. Държавата задели 50 млн. лева за реализацията на този проект. Той в момента се спира заради една данъчна оценка на един парцел около 7 дка, неиздадена осем месеца от Община Девня и нейния кмет. Не мога да отговоря каква е причината. Отправяни са запитвания към кмета. Той избягва комуникация както с ВиК, така и с Областна администрация. В имота има съоръжения на ВиК. Земята е общинска. Областният управител е заявил готовност веднага да подпише разрешително за строеж при наличие на всички документи. Уточнени са трасета, собственост, консумация. Ако има интереси Шитов, призовавам го да си ги претендира. За изгубените осем месеца можеше да се направи работен проект. Самата реализация на обекта ще отнеме около година и половина. Шитов поставя на карта половин милион население за нещо, което няма логика", каза шефът на ВиК-Варна.

Той е категоричен, че при сегашните обстоятелства, ако има суша, сме изправени пред водна криза.



В момента Варна се захранва от две места, като около 60% от водата идва от язовир "Камчия", посредством една 106-километрова тръба, т. нар. деривация Китка-Варна. Тя е пусната в експлоатация през 1976 година. За всичките изминали години не е правено нищо по нея. Тази строителна конструкция на практика е надживяла времето си. Това сложно бетонно съоръжение с диаметър 1600 мм вече е ненадеждно. Състоянието на тръбата е изключително лошо. Тя е изложена на огромно налягане и подложена на непрекъснат стрес заради химическа ерозия и метеорологични условия, каза Русев.



Вторият източник на вода за Варна са карстовите извори в Девня. Довежда се посредством две големи метални тръби и чрез ток. Взима се само половината вода от изворите, а останалата се излива в езерото. Идеята е да може да се оползотвори всичката чрез нови помпи.



Алтернативното захранване от Девня ще даде възможност да се доведе необходимата вода до Варна, ако деривацията от "Камчия" спре.



"Тя е изправена пред този риск, защото следващата година и тази след нея климатичните прогнози сочат засушаване. Ако се засегне и Бургас, могат да спрат притока към Варна от язовира, защото е собственост на ВиК-Бургас", посочи шефът на варненското дружество.



Довеждащите метални водопроводи от Девня, които в момента носят водата, също са един от проблемите, на които трябва да се обърне внимание, подчерта Русев. Той обясни, че периодично се сменят малки участъци, но това не е достатъчно.

"Този проблем е игнориран незнайно защо десетилетия назад. Никой не е подменял довеждащите водопроводи, които са собственост на държавата", каза още инженерът.

