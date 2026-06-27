Шефът на ВиК-Несебър и заместникът му арестувани за подкуп от 7 - 9 хиляди евро
Снимка: Булфото
Между 7 и 9 хиляди евро подкуп е взел началникът на ВиК-Несебър, който беше задържан, заедно със заместника си, снощи при специализирана полицейска операция. Това научи „По света и у нас“ от свои източници.
Арестите бяха извършени на главния път между село Кошарица и курортния комплекс "Слънчев бряг". Според неофициална информация поисканата сума е била, за да бъде присъединен имот във вилната зона там към ВиК мрежата. Засега от МВР и прокуратурата отказват коментар.
От ВиК-Бургас излязоха с позиция, че остро осъждат всякакъв тип корупционно поведение и се дистанцират от подобни деяния, извършени от техни служители. Уверяват, че ще бъдат взети необходимите мерки след приключване на разследването.
До късно снощи в сградата на несебърския клон на ВиК се извършваха претърсвания и изземвания на документи.
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