Шефът на ансамбъл „Българе“: На 24 години щях да умра

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Ръководителят на ансамбъл „Българе“ свали излишните килограми. Той тежеше 118 кг, но сега е само 90. Христо Димитров смята, че проблемите му се дължали на безсъние и на това, че е посягал към чашката.

Не спя редовно, тъй като аз работя през нощта. Всичките тези спектакли и хореографията ги измислям през нощта. Няма как човек, когато размести баланса си, да няма такива проблеми. За щастие те не ми влияят толкова, защото показателите ми всяко едно отношение са като на олимпийски шампион, въпреки високите килограми, каза Димитров.

Последният призна, че като младо момче е бил алкохолик в най-висшата форма на алкохолизма. Сега обаче е въздържател в най-висшата форма на въздържание. И освен вода и чай, не пие абсолютно нищо друго.

Христо разказа как е минал през тази трансформация.

Значи, нямаше болница в Пловдив, където да не съм лежал от остър панкреатит. На 24 години щях да умра, но тогава специално при мен дойде вярата и връзката с Господ. Абсолютно по чудодеен начин се получиха нещата. Като младежи бяхме четирима приятели. Всички станахме алкохолици, всичките други трима вече са мъртви, допълни Димитров.

Това нещо е генетично предразположение. Но аз искам да кажа на хората, които го имат този проблем, да им кажа как се открива проблема. Ако ти си пие, значи си алкохолик. Затова при мен никакво изключение, дори с пистолет на челото алкохолът е нула, заяви още по бТВ Христо Димитров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!