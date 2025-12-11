Шефът на голяма турска телевизия беше задържан при разследване срещу наркотиците

Снимка: Пиксабей

Главният редактор на Хабертюрк ТВ, един от големите турски телевизионни канали, е бил задържан в Истанбул в рамките на разследване срещу наркотиците, насочено срещу лица от медиите и развлекателната индустрия, съобщава „Търкиш минит“.

Главната обществена прокуратура на Истанбул съобщи, че са издадени заповеди за арест срещу осем души по подозрение в купуване, притежание или употреба на наркотици или стимуланти за лична употреба и за предоставяне на пространство или възможност на други лица да ги употребяват.

Сред задържаните са главният редактор на Хабертюрк ТВ Мехмет Акиф Ерсой и редакторката на международните новини на телевизионния канал Елиф Кълънч, посочва БТА.

В кратко съобщение Хабертюрк обяви, че Ерсой е бил задържан в рамките на разследване на истанбулската прокуратура и е бил отстранен от работа, „за да се осигури обективността на разследването“.

Решението за отстраняването му е било взето от държавния фонд за гарантиране на депозитите (TMSF), който управлява компанията майка на Хабертюрк в качеството на назначен от съда синдик от септември след друго разследване за пране на пари.

Последният случай е част от по-широко разследване в Истанбул, по което напоследък бяха задържани няколко телевизионни водещи по подозрения за употреба на наркотици. По-късно те бяха освободени.

Най-скорошните криминални разследвания в Турция с висок обществен профил не бяха насочени срещу опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган, както по-рано, а по-скоро срещу медийни фигури и бизнес интереси, които са смятани за проправителствени, какъвто е и Хабертюрк.

Освен това при операциите прокуратурата в Истанбул разчиташе в голяма степен не на градската полиция, а на жандармерията, която обикновено се занимава в поддържането на реда в селските райони, което според наблюдатели говори за опасения за изтичане на информация от полицията, коментира „Търкиш минит“.

Същите наблюдатели отбелязват, че служителите в полицейските сили, особено в Истанбул, са смятани за по-близки до Партията на националистическото действие (ПНД) на Девлет Бахчели, отколкото до управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган. Макар че ПНД и ПСР са съюзници, според анализаторите някои от тези полицейски служители се противопоставят на последните вълни от арести и биха могли да попречат на операциите на етапа на разследване.

