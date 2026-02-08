Шефът на кабинета на британския премиер подаде оставка заради Питър Манделсън

Стопкадър You tube, Би Би СИ

Драма по висшите етажи на власта на Острова.

Началникът на кабинета на британския премиер Киър Стармър подаде оставка заради назначаването на Питър Манделсън (на снимката) за посланик във Вашингтон, въпреки връзките му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

„След внимателен размисъл реших да подам оставка от правителството. Решението да бъде назначен Питър Манделсън беше погрешно. Той нанесе щети на нашата партия, на страната ни и на доверието в политиката като цяло“, заяви Морган Максуини, цитиран от Би Би Си.

„Аз посъветвах министър-председателя да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет“, добави той, цитиран и от БГНЕС.

