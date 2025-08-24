Шефът на кардиологията в болница „Св. Анна”: Тази температурна разлика поставя организма в стрес

кадър: Нова тв

Този преходен сезон е голям проблем за хората с високо кръвно, но и за здравите също. Това коментира в предаването „Събуди се” д-р Рада Прокопова, началник отделение по кардиология в болница „Св. Анна” в София.

Тя обясни и защо - доста студени нощи и сутрини, а през деня температурите се качват много. Тази температурна разлика поставя организма в стрес.

„Представете си, сутрин, когато излизаме за работа, нашите съдове са в едно състояние. Температурата е ниска, съдовете са се свили, понеже това се случва, когато температурата е ниска. Потоотделянето е малко, кръвното налягане е стабилно по отношение на лекарството, което пием. Но става 14:00-15:00 часа, температурата става 30 градуса и тогава организмът не може лесно да се адаптира. С възрастта хомеостазата и възможностите за адаптация на организма намаляват. При диабетиците още повече намаляват, при възрастните хора още повече намаляват. Възрастните хора по адаптационна възможност са равни на малките деца, т.е. много ниска адаптация към околната среда. И тогава следва разширяване на съдовете и падане на кръвното налягане, което може да доведе до сериозни проблеми”, каза д-р Прокопова за Нова тв.

Тя препоръчва хората със сърдечно съдови заболявания, както и възрастните да пият вода на всеки кръгъл час. „Обезводняването е най-сериозният проблем при хората, приемащи лекарства за кръвно”, обясни тя.

На второ място – храната трябва да е на малки порции и редовно.

